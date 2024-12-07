BAYRAKTAR KARDEŞLERİN BÜYÜĞÜ, ATSO BAŞKANI ŞİNASİ BAYRAKTAR VEFAT ETTİ

​​​​​​​Dün hayatını kaybeden Akyazı Eşrafından Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar oldukça kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği törenle toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden Akyazı Eşrafından Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar oldukça kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği törenle toprağa verildi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasının kurucusu Merhum Hüsamettin Bayraktar ve Sevim Bayraktar'ın oğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası, Akyazı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayraktar, Şermin ve Soner Bayraktar'ın abileri, Derya Bayraktar'ın eşi, Eda ve Seda Bayraktar'ın Babaları olan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar vefat etti.

Merhum Şinasi Bayraktar’ın cenazesi 7 Aralık Cumartesi günü (Bugün) Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan öğlen namazı ve cenaze namazını müteakip Akyazı merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

YOĞUN KATILIMLA UĞURLANDI

Yapılan cenaze törenine Vali Rahmi Doğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar ve Çiğdem Erdoğan, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TESK Genel Başkan Vekili Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Eski Akyazı Kaymakamlarından Ömer Kalaylı, iş insanları ve 2000 civarı Akyazılı katıldı.

Merhum Şinasi Bayraktar’a Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI