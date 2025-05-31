Başkan Soykan’dan Taşağıl Mahallesine çıkartma

Önce Mahalle kahvesine giden başkan Soykan, burada mahalle sakinleri ile sohbet etti, özlem giderdi ve çaylarını içtikten sonra İlkokula giderek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’dan Taşağıl Mahallesine çıkartma yapıldı.

Önce Mahalle kahvesine giden başkan Soykan, burada mahalle sakinleri ile sohbet etti, özlem giderdi ve çaylarını içtikten sonra İlkokula giderek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Kerim Semiz ve Öğretmenlerle s sohbet eden başkan Soykan daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi ve hem okul Müdürünün, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin isteklerini dinledikten sonra şu açıklamayı yaptı “ Belediye olarak bizler Akyazılı hemşerilerimize daha güzel bir Akyazı bırakmak, isteklerini yerine getirebilmek, onları daha huzurlu ve mutlu edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür özverili çalışmalarımız devam edecektir dedi ve hem mahalle sakinlerine, hem de Okul Müdürü ve Öğretmenleri ile Öğrencilere sıcak karşılayış ve yakın ilgilerinden ötürü teşekkür ederek Taşağıl Mahallesinden ayrıldı.