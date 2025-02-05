Başkan Soykan Meclis toplantısında konuştu “Millet bahçemiz nefes aldıracak”

​​​​​​​Akyazı belediyesi Şubat ayına ait meclis toplantısı yapıldı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

Akyazı belediyesi Şubat ayına ait meclis toplantısı yapıldı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 11 madde görüşülüp karara bağlandı.

Gündeme geçilmeden önce konuşan Başkan Soykan çalışmasını başlattığımız millet bahçesi projemiz tamamlandığında mükemmel bir hizmeti devreye sokmuş olacağız. Buraya gelecek olan Akyazılılar rahat nefes alabilecekler. Çocukları ile birlikte oturup eğlenebilecekler. Bu eser Akyazı’nın en önemli eserlerinden biri olacak dedi.

Bilal Soykan, başkan yer satmaya devam ediyor. Bu paraları nereye harcıyor diyenlere cevabım şudur. Belediye olarak elde ettiğimiz gelirlerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca 2024 yılının sonunda ve 2025 yılının başında belediyemizden 41 personelimiz emekli oldu. Emekli olan arkadaşlarımıza 24 milyon 466 bin lira tazminat ödemeyi yapacağız. Şu ana kadar 19 milyon 441 bin lira ödeme yaptık dedi.

DSİ ile birlikte Karacasu çalışmalarının devam ettiğini, Akyazı’da öğretmen ve okul açığının bulunmadığını, çarşı içindeki havuzların çarşı esnafının isteği doğrultusunda yeniden düzenlendiğini, Dokurcun Mahallesindeki tarihi camideki restorasyon ile ilgili proje çalışmasının başlatıldığını söyleyen başkan Soykan, Bankalar Caddesinin tek yönlü olacağını böylece trafik sıkışıklığının önleneceğini belirten başkan Bilal Soykan, geçtiğimiz günlerde Bolu’da bir otelde çıkan yangınlarda ölenlerle, 6 Şubatta asrın depreminde hayatlarını kaybedenlere bir kez dana Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Önümüzdeki günlerde idrak edilecek olan kandili kutladı.

Başkan Soykan’ın bu konuşmasının ardından bir önceki meclis toplantısı ile bugün yapılan meclis toplantısı arasında geçen zaman dilimi içinde gerçekleştirilen hizmetler ve yaptığı ziyaretler 12 dakikalık bir sinevizyon gösterimi ile meclis üyelerine ve toplantıya katılanlara hatırlatıldı.

Konuşmanın ve sinevizyon gösteriminden sonra gündemlere geçildi. İmarla ilgili 1 ve 2 madde Komisyon geldiği şekli ile yine imarla ilgili olan 3-4 ve 5 nci maddeler görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan Karaçalılık Mahallesi 101 ada, 118 ve 122 ada da yer alan ve “Mera” vasıflı taşınmazlarda tahsis değişikliğine gidildi ve yol olarak kullanılması amacıyla kamu yatırım kararı aldı ve bu karar oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin en önemli maddelerinden biri de satışla ilgiliydi. Kepeli Mahallesi Kanlıçay mevkiinde bulunan 8.382,66 m2 cevizliğin satılması için başkana ve encümene istenen yetki BB Partili 4 üyenin ret oyuna karşılık AKP ve MHP li üyelerin evet oyları ile istenen satış yetkisi oy çokluğuyla verildi.

Gündemin diğer maddelerinde yer alan Kuzuluk İhlas Kaplıca devre mülk evlerinden alınacak olan 2025 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin İhlas Kaplıca A.Ş. tarafından tahsil edilmesi ve bu konuda başkana istenen yetki, Kızılelma Millet bahçesi inşaatında kullanılmak üzere Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığından istenen 5 milyon liranın alınabilmesi için yapılması gereken protokolü imzalama yetkisi başkana ve encümene verildi.

Gündemin son maddesinde yer alan Ömercikler Mahallesinde bulunun 8100 numaralı sokağa Yıldırım Beyazıt adının verilerek yol tipinin de cadde olarak değiştirilmesi yine oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının hemen başında grupları adına BBP sözcüsü Emre Özdemir ile MHP sözcüsü Murat Öz birer konuşma yaptılar. Emre Özdemir konuşmasında çalışmalarından ve çarşı içindeki havuzlarda yapılan değişikliklerden ötürü başkana teşekkür etti. 6 Şubat Depreminde ve Bolu Otel yangınında hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına da başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Kandil kutlaması yaptı ve U 15 lerde Sakarya Şampiyonu olan As Kuzuluksporluları kutladı ve başkana Türkiye şampiyonasına gidecek olan kafileye belediye olarak destek verilmesini istedi. Özdemir başkan Soykan’a Hasta Nakil aracı alacaktık ne oldu diye sordu.

MHP sözcüsü Murat Öz’de başkana çalışmalarından ötürü teşekkür etti. 6 Şubat depremi ile Bolu Otel yangınında hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Berat kandilini tebrik etti ve uzun zamandan beri bir türlü bitirilemeyen Ak Çarşı ne oldu diye sordu ve yapılmakta olan 18 uygulamalarında adil davranılmasını ve vatandaşın bilgilendirilmesini istedi.

Başkan Bilal Soykan’da yapılan teşekkürlere karşılık olarak ben de size düşünce ve görüşlerinizden ötürü teşekkür ediyorum dedi ve 18 uygulamalarının adil bir şekilde yapıldığını, bu uygulamalardan belediyenin bir karı yok, arsa da üretmiyoruz kimseye de yanlış yapmıyoruz dedi ve Ak Çarşı ile ilgili olarak da bazı pürüzler var giderilir giderilmez çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.