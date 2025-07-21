BAŞHEKİM DR.YAVUZ TEPEÇINAR  YERİNİ KORUDU

​​​​​​​Sakarya sağlıkta sözleşme yenileme ve yeni sözleşme süreçleri devam ediyor. Yeni sözleşmeler gereği bazı İlçelerin devlet hastanesi başhekimleri ve diğer sözleşmeliler başka yerlere atanırlarken, başta Akyazı Devlet Hastanesi

Sakarya sağlıkta sözleşme yenileme ve yeni sözleşme süreçleri devam ediyor. Yeni sözleşmeler gereği bazı İlçelerin devlet hastanesi başhekimleri ve diğer sözleşmeliler başka yerlere atanırlarken, başta Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar olmak üzere Hendek, Sapanca Serdivan başhekimleri ile sözleşme yenilendi ve görevlerine devam kararı verildi.

Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’ın başhekimlik görevine devam ediyor olması Akyazılıları son derece mutlu etti.

Yönetim biçimi, hasta ve yakınları ile kurduğu yakın ilişki ve pozitif davranışlarının yanı sıra hastanede doktorlar başta olmak üzere tüm çalışanlarla kurduğu insani davranışlar nedeniyle gönlümüze önemli bir yere sahip olan Başhekemimiz Dr. Yavuz Tepeçınar’ın görevine devam ediyor olmasına çok sevindiğimizi söylemek isteriz diyen çok sayıda Akyazılı, kendisine yeni çalışma döneminde üstün başarılarının devam etmesi temennisinde bulunmayı da ihmal etmediler.