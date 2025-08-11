Av. Elif Yar’da protesto yürüyüşüne katıldı

​​​​​​​Pazar günü gerçekleştirilen Mudurnu başta olmak üzere dereleri kirleten fabrikalarla ilgili olarak Muhtarlar Derneğinin öncülüğünde ve özellikle de Mudurnu deresini kullanmakta olan köylülerin

Pazar günü gerçekleştirilen Mudurnu başta olmak üzere dereleri kirleten fabrikalarla ilgili olarak Muhtarlar Derneğinin öncülüğünde ve özellikle de Mudurnu deresini kullanmakta olan köylülerin katıldığı “derelerin kirletilmemesine ilişkin” protesto yürüyüşüne çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan, bazı siyasi partiler ile STK’lılar ve Mahalle Muhtarları tarafından da desteklenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşüne Sakarya Barosu Avukatlarından ve Çevre Komisyonu üyesi ve sözcüsü Elif Yar’da katıldı.

Elinde “temiz vicdan temiz çevre” yazılı pankart olduğu halde yürüyüşe katılan Avukat Elif Yar, yapılan konuşmaları da büyük bir dikkatle dinledi.

Av. Elif Yar, çevrenin hoyratça kirletildiğine dikkat çekti ve bizler geleceğimize iyi bir miras bırakmak istiyorsak buna çevremizi temiz tutarak ve kirletmeyerek başlamalıyız dedi ve bu tür toplumsal etkinliklere katılmanın da görev olduğunun altını çizdi.

Avukat Elif Yar, özellikle yerel basının bu olay başta olmak üzere çevreyle ilgili konularda gösterdiği ilgiyi ve hassasiyeti de takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.