ATSO Başkanı yanan fabrikayı gezdi

ATSO Başkanı Sadi Ömercikoğlu, beraberinde Genel Sekreteri olduğu halde İlçenin Bedil Kadirbey Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan ve yangın geçiren Tever Entegre Ağaç İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. gezdi ve fabrika Akyazı Şubesi yetkilisi Fatih Tever’den hem yangınla, hem de çalışmaları ile ilgili olarak geniş bilgiler aldı ve yangın nedeniyle de fabrika yetkililerine geçmiş osun dileklerini iletti.

Bir daha böyle felaketler yaşanmasın diyen başkan Ömercikoğlu, bu tür felaketlerde her türlü önlemlerin alınması gerektiğinin üzerinde durdu ve fabrikayı Genel Sekreteri ile birlikte gezdikten sonra Akyazı’ya geri döndü.

Fabrika sahibi ve yetkilisi Fatih Tever’de ATSO’nun yaptığı bu ziyaretten memnun kaldığını ifade etti