Atamızı Saygıyla Sevgiyle Andık

Akyazı’da düzenlenen törenlerde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 87.yğılında özlemle ve saygıyla andık.

İlk tören Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye başkanlığına ait hazırlanan çelenkler Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı İstikham Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu ve belediye başkanı Bilal Soykan tarafından Anıta konuldular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinden sonra buradaki tören sona erdi.

İkinci tören ise Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı. Eyyüp Genç Fen Lisesi tarafından hazırlanan ikinci törende saygı duruşunda bulunulması ve toplu olarak İstiklal Marşımızın söylenmesi ile tören başladı.

Hazırlanan programını öğrencilerden Arda Yılmaz başarıyla sundu. Programda iki video gösterimi yapıldı. Öğrencilerden kurulu koro Atatürk’ümüzün sevdiği şarkıları seslendirdi ve şiirler okudular.

Düzenlenen törenlere Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu, Belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerden AKP-CHP-MHP-BBP-İYİ Parti İlçe başkanları, Muhtarlar Derneği başkanı ve bazı Muhtarlar, STK Başkanları, CHP Kadın Kolları başkan ve yöneticileri, ADD Başkanı, Gaziler, Daire Müdürleri ve Vatandaşlar katıldı. Özellikle CHP’nin tam kadro katılması dikkatlerden kaçmadı.