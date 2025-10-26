ASAKYAZISPOR LİDER AKÇAYSPORU ELİNDEN KAÇIRDI 0-0

​​​​​​​7 Puanlı As Akyazıspor evinde ağırladığı Gurup Lideri Akçaysporla berabere kalarak lider Akçayspor’u elinden kaçırdığı gibi muhtemel liderlik koltuğundan da oldu.

Lider Akçayspor’un ilk yarıda daha etkili bir oyun sergilediği müsabakanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında her iki taraf ta gol atmak için mücadele verdi. Top bir o kalede bir bu kalede gitti geldi. Her iki takımın geri dörtlüsü yerinde müdahalelerle rakibine geçit vermedi. As Akyazı maçın 59. Dakikasında penaltı kazandı. Maçın orta hakemi Ayhan Buğra Eroğlu As akyazısporlu oyuncunun ceza alanı dışında düşürüldü diye düdük çaldı. Yoğun bir itirazla karşılaşınca maçın yan hakemi Emre Çuha’ya gederek görüştü kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını Yusuf Efe kullandı. Kaleci Berat köşeyi tahmin ederek penaltıyı kurtardı.

Maçın bundan sonraki dakikalarında başka gol olmadı. Maç 0-0 tamamlandı.

SAHA: Akyazı Suni çim

HAKEMLER: Ayhan Buğra Eroğlu- Emre Çuha- Ayşe Yağmur Ergun

ASAKYAZISPOR: Ramazan *** Ömer*** Yusuf** (Gökhan**) Bertuğ** Fatih** (Zeki** Yusuf** Kerem** Hamza** Anıl**(Ferdi**) Ensar** Azat** (Feridun**))

ANTRENÖR: Hakan Dursun

AKÇAYSPOR: Berat*** Recep*** İbrahim*** Muhammet*** Ziyacan** (Kerem**) Yusuf** Eymen** (Muhammet**) Abdullah** (Usame**) Emra ** Tayyip**(Doğukan**)

ANTRENÖR: Mehmet Gümüştaş

KUZULUKSPOR GERİYE DÜŞTÜĞÜ MAÇTA 4-4 BERABERE

Bugün Kuzuluk sahasında oynanan gol düellosu şeklinde geçen maçta Sapanca Kurt Köyle 4-4 berabere kaldı. Kuzulukspor maçın başında yediği golle mağlup duruma düşmesine rağmen maçın ilerleyen dakikalarında bulduğu gollerle maçı ileri geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Maç 4- tamamlandı.

DİĞER TAKAMLARIMIZ ALAAĞAÇSPOR VE PAZARKÖY EĞİTİMSPOR MAĞLUP

Diğer takımlarımız Alaağaçspor deplasmanında Tankspor karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi alırken Pazarköy Eğitimspor da evinde Karasu Aziziyespor’a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapadılar.