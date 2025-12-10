HALK EĞİTİMCİLER HENDEK BAYRAKTEPE’DE BULUŞTULAR

​​​​​​​İki ayda bir Sakarya’nın bir ilçesinde bir araya gelen 70-80 ve 90 lı yılların Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri her iki ayda bir geleneksel olarak sürdürdükleri buluşmalarını bu ay Hendek’li Müdürlerin

İki ayda bir Sakarya’nın bir ilçesinde bir araya gelen 70-80 ve 90 lı yılların Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri her iki ayda bir geleneksel olarak sürdürdükleri buluşmalarını bu ay Hendek’li Müdürlerin davetlisi olarak Bayraktepe tesislerinde bir araya geldiler.

Bayraktepe’de bulunan Müzeyi gezen emekli Müdürler da sonra Hendek manzaralı salona geçerek hal hatır sorarak bir süre sohbet ederek anılarını tazelediler.

Daha sonra da öğle yemeklerini yediler.

Yemek Sonrası aynı zamanda şair olan Karasu’lu Recep Ali Küçük şiirlerini topladığı şiir kitabını imzalayarak arkadaşlarına hediye etti.

Halk Eğitimcilerin Hendek buluşmasına Necati Cantimer, Recep Ali Küçük, Mehmet Paslı, Necati Tan, Namık Aydın, Halil Duru, Kenan Certel, Şükrü Başarış, Hayri Erdem, Nuri Yıldırım, Ali Ateş ve Servet Türkmen katıldılar.

Halk Eğitimcilerin Hendek Buluşması günün anısına çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.

Emekli Halk Eğitimciler Şubat ayında Necati Cantimer’in davetlisi olarak Adapazarı’nda toplanacaklar.