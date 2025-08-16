ARADAN 26 YIL GEÇTİ DEPREMİ UNUTTUK MU ? UNUTMADIK MI ?

​​​​​​​Asrın felaketi olarak tarihe geçen Marmara depreminde resmi kayıtlara göre 17 bin, resmi olmayan kayıtlara göre 50 bin civarında sevdiğimizi enkaz altında kaybettik.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Marmara depreminde resmi kayıtlara göre 17 bin, resmi olmayan kayıtlara göre 50 bin civarında sevdiğimizi enkaz altında kaybettik. Akyazı da bu depremde 74 vatandaşını toprağa verdi.

Aradan 26 yıl geçti. Bir başka deyişle o gün doğanlar 26 yaşına bastılar. Bu gençler depremi hiç yaşamadılar. Aylarca evlere giremediler çadırlarda zor koşullarda aileleri ile birlikte yaşam savaşı verdiler. Bu deprem Cemalettin Özdemir adında bir fedakar insanı da bize kazandırdı. Deprem sonrası tayin isteyip gidebilme şansını geri çevirerek Akyazı’da kaldı ve Tayini çıkıncaya kadar depremin yaralarını sarmak için 24 saat usulü ile çalıştı. İmkanlarını zorladı. 2 yıl gibi kısa bir sürede büyük işler başardı. Akyazı’lıların kahramanı oldu. Akyazı depremi unuttu belki ama Cemalettin Özdemir’i unutmadı. O da Akyazı’yı unutmadı. Her 17 Ağustos akşamları gazetemizi arayarak kaybettiklerimiz için taziyelerini ifade etti. Yakınlarına başsağlığını diledi. Bir daha bu gibi felaketlerin yaşanmaması duygularını ifade etti.

Güzel yurdumuz deprem kuşağında her zaman deprem olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Akyazı’mız önemli fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Bu nedenle depreme hazırlıklı olmalı, eğitimli olmalı, depremle iç içe nasıl yaşanılır öğrenmek ve hazırlıklı olmak zorundayız.

17 AĞUSTOS ASRIN DEPREMİNİ UNUTTUK MU, UNUTMADIK MI

İlçeyi yönetenler ve yetkili organları bu soruyu kendilerine bir sorsunlar. Depremlerden ders aldık mı. Neler yapılacaktı. Yapabildik mi. Sadece 17 Ağustos depremini unutmadık unutturmayacağız gibi sloganlarla laftan öteye bir şey yapılmadığını görecekler.

Aradan geçen 26 yıl içinde depremi unutturmamak adına 2013 yılında Eczacı İlhan Durgut tarafından kurulmuş kısa adı S.A.B.A.H. adı verilen Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneğinin eğitim çalışmaları ile başta öğrencilerimiz olmak üzere özel kuruluşlar da faaliyet gösteren yaklaşık 350 bin kişiye uygulamalı eğitimler verildi. Şimdilerde bu gönüllü kuruluşların sayısı artmış durumda her kuruluş kendi çapında faaliyetlerde bulunuyor. Gerektiğinde afete uğrayan bölgelere kendi imkanları ile yardıma koşuyor.

Peki bu gönüllü kuruluşlar yetkililerden destek görüyor mu derseniz. Koskoca bir hayır demek mümkün. S.A.B.A.H. derneğinin ortaya koyduğu Mahalle arama, kurtarma ekipleri oluşturulması projesi Kaymakam, Belediye Başkanı, Muhtarlar Derneği ve muhtarlarımıza detaylı bir şekilde anlatıldığı halde ciddi bir destek göremedik.

Bu konuda yazılacak çok şey var, ilçeyi yönetenlere söylenecek çok şey var ama lafı fazla uzatmadan Akyazı’da yaşadığımız 17 Ağustos asrın depremi ile ilgili sözü O günlerin fotoğraflarına bırakıyorum.

ENDER KAYI

AHMET METE IŞIKARA