Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerine Spor Tesisi

Akyazı’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile 4 mahallede yapılacak olan spor tesisleri ile ilgili protokol dün imzalandı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Bakanlığımızın destekleri ile inşa edeceğimiz tesisler ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Akyazı’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile 4 mahallede yapılacak olan spor tesisleri ile ilgili protokol dün imzalandı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Bakanlığımızın destekleri ile inşa edeceğimiz tesisler ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a gerçekleştirdikleri ziyarette 65 milyon liralık yatırım onayı aldıkları spor tesisleri ile ilgili protokol dün imzalandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci ile birlikte Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan burada Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerinde kurulacak olan tesislerin protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte imzaladı. Atılan imzalar ile birlikte 4 mahallede yapılacak tesislerin resmi süreci de başlamış oldu.

Yapılan protokolün Akyazı’ya ve ilçe gençlerine hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerimizin sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak için önemli adımlar atıyoruz. Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi ve Ballıkaya Mahallesi Spor Tesisi projelerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize 4 yeni spor tesisi daha kazandırıyoruz. Altındere, Küçücek, Dokurcun ve Alaağaç Mahallelerimizde kuracağımız tesislerle gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü sporun birleştirici gücüne inanıyor, her gencimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini arzu ediyoruz” dedi.

Başkan Soykan, “ Gençlerimizin enerjisini en verimli şekilde kullanacağı, ilçemizi sporla daha da güçlendirecek bu projelerin hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve tüm siyasi büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun ” ifadelerini kullandı.