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Vefat
Giriş Tarihi : 16-10-2024 00:11

Ali Karakaş Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem Ak Parti Akyazı belediye başkan adayı olan iş insanı Ali Karakaş geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.

Ali Karakaş Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönem Ak Parti Akyazı belediye başkan adayı olan iş insanı Ali Karakaş geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından merhum Ahmet Karakaş'ın Oğlu, Osman ve Hasan Karakaş'ın Kardeşleri, Mustafa ve Ömer Karakaş'ın Babaları İş İnsanı Ali Karakaş’ın ani ölümü yakınları ve arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı

Merhum Ali Karakaş’ın cenazesi bugün Pazarköy Mahallesi merkez Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze namazı sonrası Pazarköy aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi.

 

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