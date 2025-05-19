AKYAZILILARIN İLGİ GÖSTERMEDİĞİ GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SÖNÜK GEÇTİ

​​​​​​​19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Akyazı’da sönük kutlandı. İlk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Akyazı’da sönük kutlandı. İlk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan tören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun’un anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile anıt önündeki tören sona erdi.

İkinci tören Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi içinde yer alan Cevat Ayhan spor salonunda gerçekleşti.

Salona girilmeden önce Kaymakam Eşki ve Protokol Üyeleri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptılar. Sergide öğrenciler ve öğretmenleri tarafından 100’ün üzerinde eser gösterime sunuldu. Eserler sergiyi açanlar ve gezenler tarafından beğenildi.

Salondaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Daha sonra İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki kutlamaya katılan öğrenci gruplarının ve vatandaşın bayramlarını kutladı.

Daha sonra kürsüye gelen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kasım Adem Altun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı.

Atatürk’ün Gençliğe hitabesi Anadolu Lisesi 12/H sınıfı Öğrencisi Mithat Can Şüküroğlu, Gençliğin Atasına verdiği cevabını da yine Anadolu Lisesi 11/E sınıfı öğrencisi Hamza Efe Sevinç okudu. Anadolu Lisesi 11/C sınıfı öğrencilerinden Elif Yazıcı’nın günün anlamına ilişkin şiirini okuduktan sonra Öğrenciler de çeşitli spor dallarından gösterilerini sundular.

Spor salonunda yapılan bayram kutlaması Gençlik haftası kapsamında yapılan spor etkinliklerinde dereceye giren sporcu öğrencilere protokol tarafından madalyaları ve kupaların verilmesi ile son buldu.

Anıt önünde düzenlenen çelenk sunma törenine katılmayan İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Spor salonunda gerçekleşen törene katıldı. Törenlerde Akyazı belediyesini ise başkan yardımcısı Ali Özer temsil etti. Törenlere siyasipartilerin İlçe başkanları, Askeri ve Sivil Erkan, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, STK temsilcileri ve Akyazılılar katıldı.

Gösteriler güzeldi ama töreni izlemeye gelenler spor salonunu dolduramadılar.

Çok sayıda vatandaş ta kutlamanın havanın sıcak ve elverişli olması nedeniyle kapalı bir alanda değil açık havada yapılmasının daha iyi olacağını belirttiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında salonda yer bulunamazken, 19 Mayıs töreninde salonun yarısının bile doldurulamaması dikkatlerden kaçmadı.

Gösteriler, resim ve el işleri sergilerini hazırlayan öğretmenler ve okulları ise şöyle:

Akyazı Kız Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje OkuluTuğba Kılıçoğlu

Atatürk Ortaokulu Rabia Doğan

Paris Ortaokulu Ramazan Demirci

İnönü ortaokulu Petek Kanat

Akyazı Anadolu lisesi Melike palazoğlu

Cumhuriyet Ortaokulu Mehibe Ercan

TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Mehmet Bay

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Şeyma Akyüz

1. Akyazı Özel eğitim meslek okulu 2. Akyazı Özel eğitim uygulama okulu 2.kademe Baki ÇOT

Çatalköprü Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu Ali Uğraş METİN

Akyazı KYK Nurten KARSAVURAN