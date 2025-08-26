Akyazılı kırtasiyeciler yeni öğretim yılına hazır

​​​​​​​Akyazı’da kırtasiyecilik yapan esnaf yeni eğitim ve öğretim yılının başlamısını adeta dört gözle bekliyor. Yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayan kırtasiyeci esnafı aylardan beni kesat

Akyazı’da kırtasiyecilik yapan esnaf yeni eğitim ve öğretim yılının başlamısını adeta dört gözle bekliyor. Yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayan kırtasiyeci esnafı aylardan beni kesat giden işlerinin okulların başlaması ile birlikte açılacağını umut ediyorlar.

İlkokul birinci sınıfların 1 Eylül’de diğer öğrencilerin ise 8 Eylülde başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılından dolayı Veliler sıkıntılı saatler yaşamaya başladı.

Her şey ateş pahası diyen Veliler, bu yıl geçmiş yıllara oranla daha da zorlanacaklarını söyleyerek, Allah hepimize güç kuvvet ve para versin. Bakalım bu yıla nasıl başlayacağız nasıl bitireceğiz. Bizde merak ediyoruz açıklaması yapıyorlar.

Ailelerinin çektiği dertleri ve sıkıntıları bilmeyen İlkokula bu başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri ile ana sınıfı öğrencileri ise eğitim ve öğretimin bir an önce başlamasını istiyorlar ve o günleri iple çekiyorlar.