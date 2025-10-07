Anasayfa

Akyazı’da tüm okullarda aynı zamanda Filistin’e destek etkinliği

Her okul bu etkinliği kendi okulunda ve okulunun bahçesinde yaparken, İsrail’in zalimliği lanetlendi. Öğrenciler de sulu ve kuru boyalarla yaptıkları resimleri bu etkinlikte ellerinde taşıdılar ve sonra da sınıfların duvarlarına asarak sergilediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akyazı’da bütün okullarda eş zamanlı olarak “Filistin’e destek etkinliği” düzenlendiğini açıkladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Bölgemizde ve küresel kamuoyunda büyük hassasiyetle takip edilen Filistin meselesi ile küresel Sumud Filosu gündemine ilişkin, Milletimizin ortak duruşunu güçlü biçimde yansıtarak, Filistin’deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek, gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını en üst düzeyde pekiştirmek ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin erdem, değer, eylem yaklaşımı esas alınarak, öğrencilerin ulusal ve evrensel meseleler karşısında eleştirel düşünme becerisi ve sorumluluk bilincini geliştirmeleri amacıyla 7 Ekim Salı günü İlçemizdeki tüm okullarımızda eş zamanlı olarak farkındalık etkinliği düzenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir açıklaması yaptı.