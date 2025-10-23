AKYAZI’DA TETİŞTİRİLEN HAFIZLARA İCAZET TÖRENİ

Gazi Süleyman Paşa Camiinde saat 10.30 da düzenlenecek olan tören Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetinde yapılacak. Gazi Süleyman Paşa Kuran kursundan 3, Taşburun Mehdi Hoca

Akyazı Müftülüğü tarafından düzenlenen icazet töreni 26 Ekim 2025 pazar günü yapılacak.

Gazi Süleyman Paşa Camiinde saat 10.30 da düzenlenecek olan tören Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın riyasetinde yapılacak. Gazi Süleyman Paşa Kuran kursundan 3, Taşburun Mehdi Hoca kuran kursundan 13, Topağaç Mahallesi kuran kursundan 4 ve Müderris Hacı Rızvan Efendi kuran kursundan 27 hafız olmak üzere toplam da 47 hafız bu tören sonrası icazet alacak.

Düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Hendek ve Bursa İl eski Müftüsü ve Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Şükrü Asileren, Mehmet Duman, Rıdvan Akbaş, Ömer Özgül, Cengiz Bayraktar, Yaşar Özsoy ülke genelinde ünlü din görevlileri de katılacak.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ve İlçe Müftülüğü çalışanları da misafirlere ev sahipliği yapacaklar.

Program 26 Ekim Pazar günü Mehter takımının katılımı ile Kubbeli Yeni Cami önünden gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Gazisüleyman Paşa Camiine gelinecek. İcazet töreni cami içinde yapılacak.