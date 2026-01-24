Akyazı’da reklam panoları kırmızı bayrağımızla süslendi

​​​​​​​Her Türk için büyük anlam taşıyan bayrağımızın bulunduğu direkten indirilmesi ile ilgili olarak Nusaybin’de meydana gelen olaylar nedeniyle Akyazı belediyesi başkanı Bilal Soykan’ın verdiği talimat sonucunda şehir merkezinde mevcut olan reklam panoları ve özellikle çarşı içindeki elektrik

Her Türk için büyük anlam taşıyan bayrağımızın bulunduğu direkten indirilmesi ile ilgili olarak Nusaybin’de meydana gelen olaylar nedeniyle Akyazı belediyesi başkanı Bilal Soykan’ın verdiği talimat sonucunda şehir merkezinde mevcut olan reklam panoları ve özellikle çarşı içindeki elektrik direkleri adeta kırmızıya boyandı ve Türk Bayrağımızla süslenerek yapılan saldırıya bir cevap verilmiş oldu.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Akyazı belediye başkanı Soykan, kutsal olan bayrağımıza yapılan olumsuz hareketi şiddete kınıyor ve o olumsuzluğu yaşatanların cezalandırılmasını bekliyorum dedi ve bir daha böyle bir davranışın olmamasını temenni ettiğini açıkladı.

CHP Akyazı ilçe eski başkanı ve şu anda İl başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Mustafa İyiyazıcı ile CHP’li Mustafa Yazıcı’da bayrağımızın direkten indirilmesine büyük tepki gösterdiler ve reklam panoları ile çarşı içinin bayraklarımızla donatılmış olmasına çok sevindiklerini açıkladılar ve reklam panosu önünde resim çektirdiler.