Akyazı’da ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

​​​​​​​Akyazı Belediyesi’nin havaların ısınması ile birlikte artış gösteren haşere ve sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Akyazı Belediyesi’nin havaların ısınması ile birlikte artış gösteren haşere ve sinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Akyazı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için 76 mahallenin tamamında vektörle mücadelenin yanı sıra havaların ısınması ile birlikte artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına da düzenli şekilde sürdürüyor.

Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında kapalı kanallar dumanlama sistemi ile ilaçlanmasının yanı sıra su birikintileri, kanal, fosseptik, rögar, yağmur mazgalları ve ahırlardaki yumurta bırakmaya hazır sinek ve sivrisinek tatarcıkları termal sisleme ve holder makineleriyle ilaçlanıyor.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “ Sinek ve haşerelere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar ile rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik gibi alanlar ilaçlanarak zararlı oluşumu engellenmektedir. Mahallelerimizdeki ilaçlama çalışmaları yaz mevsiminin sonuna kadar periyodik olarak devam edecek olup vatandaşlarımızın sağlığı ve rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için ekiplerimiz çalışanlarını gece-gündüz sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.