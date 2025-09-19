AKYAZI’DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Gaziler günü dolayısı ile düzenlenen ilk tören Atatürk Anıtı önünde icra edildi. Buradaki törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon komutanı, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Sakarya Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Desteci anıta çelenk bırakarak saygı

Yurdumuzda her yıl kutlanmakta olan Gaziler günü Akyazı’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziler günü dolayısı ile düzenlenen ilk tören Atatürk Anıtı önünde icra edildi. Buradaki törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon komutanı, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Sakarya Muharip Gaziler Derneği Akyazı temsilcisi Mehmet Desteci anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve ardından topluca İstiklal Marşı söylendi.

Daha sonra Günün anlam ve önemini belirten konuşma Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Tarık Cıncık ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı Temsilcisi Mehmet Hikmet DESTECİ tarafından yapıldı.

Anıt önündeki törene Protokolün yanı sıra bazı dire amirleri, Atatürkçü Düşünce Derneği başkan ve üyeleri ile Muharip Gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Diğer kutlama ise Gazi Süleyman paşa camiinde Cuma namazı öncesi Kuranı Kerim ve mevlüt okutuldu. Yapılan dualar şehit ve gazilerimizin ruhlarına bağışlandı.