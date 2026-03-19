AKYAZI’DA ÇANAKKALE ZAFERİ TÖRENLERLE KUTLANDI

Çanakkale Zaferinin 111. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin 111. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Anıt önündeki tören İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Garnizon komutanının anıta çelenk bırakması Saygı duruşu ve İstklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile Anıt önündeki tören sona erdi.

Anıt önündeki törenin ardından Merkez mezarlığında yatmakta olan şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kuran-ı Kerim okunarak dua edilip şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Öğle namazı öncesi de Gazisüleyman Paşa camiinde kuranı Kerim ve Mevlid programı gerçekleştirildi.

Okulların tatilde olması nedeniyle anma etkinliklerinin sonuncusu 24 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde yapılacak.