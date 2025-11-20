Akyazı’da arı kovanı desteği

Akyazı’da İlçe Tarım Müdürlüğü arı kovan desteği ve hayvan sağlığı konularında çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Kurum olarak sıkı bir çalışmanın içindeyiz. Bir taraftan arı kovanı destekleri için çalışırken, diğer taraftan da cips takma ve kuduz aşılarını da eş zamanlı olarak yapmayı sürdürüyoruz açıklaması yaptı.

Üreticilerimiz ve hayvanlarımız için her gün sahadayız diyen İlçe Tarım Müdürü Meydan, çalışmalarımızın meyvesini alıyor olmamız bizi son derece mutlu ediyor dedi.