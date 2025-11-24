AKYAZI’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKU İLE KUTLANDI

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu büyük önder Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu büyük önder Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da coşku ile kutlandı.

Akyazı’da ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Buradaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2 meslektaşı ile birlikte Anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından törene katılanlarca İstiklal Marşı okundu.

İkinci tören ise Sosyal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleşti. Cumhuriyet Orta Okulunca hazırlanan program ve sunum izleyenlerden tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.

Buradaki Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Programda ilk olarak Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özel Eğitim Aday öğretmeni Şengül Kasım öğretmenler adına konuşmasını yaptı.

Programda daha sonra sıra ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve ardından İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptılar.

Daha sonra Akyazı Özel Akademi Anadolu Lisesi 9. Sonıf öğrencisi Ahsen Yanık Ben Öğretmen Olmak istiyorum şiirini okudu.

Daha sonra Aday öğretmenler yemin ederek asil öğretmenliğe ilk adımlarını attılar.

Ardından Cumhuriyet Orta Okulu Müzik öğretmeni Emre Çelik tarafından hazırlanan ve Okulun öğretmen ve öğrencilerinin görev aldığı “Doğa için Çal” örneğinde olduğu gibi “Öğretmen için Çal “ müzikli video gösterisine yer verildi.

Program bir okulda öğretmen ve öğrencileri arasında geçen olayları konu alan mini bir tiyatro gösterini izlendi.

Daha sonra da Bu yıl Emekliye ayrılan Öznur Özel Durmuş, Aysel Açar, Uğur ürbüz ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğünden emekli olan İbrahim Baş ‘a hizmet Şeref Belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından verildi.

Akyazı’daki 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama töreni Okulun öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu koronun sunduğu Anadolu Türküleri izlenerek program tamamlandı.

Programa Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan , İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Okul Müdürleri, çalışan ve Emekli öğretmenler. Öğrenciler katıldılar.