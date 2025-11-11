AKYAZI’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRNA GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​2019 yılında başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl “Yeşil Vatan Seferberliği” çerçevesinde tüm yurdumuzda kutlanmakta olan ve gün içinde yüzbinlerce fidanın toprakla buluşturulduğu bu gün Akyazı’da da kutlandı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Devlet Hastanesi bahçesin de gerçekleştirdiği etkinlikte yüzlerce fidanı peyzaj mimarisine de uygun bir şekilde protokolün, hastane personelinin ve öğrencilerin de katıldığı törenle toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan davetlilere törenimize hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi.” Teşkilatımızın 12019 yılında başlatmış olduğu “GELECEĞE NEFES” Sloganı ile farkındalık oluşturmak amacı ile proje ile bu güne kadar 40 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Bu çerçevede bugün Devlet Hastanemiz bahçesinde 350 adet leylandi fidanı dikeceğiz”. “ Dedi ve konukları ağaç dikmeye davet etti.

Hazırlanan fidanlar kısa sürede dikildi. Daha sonra da törene katılanlara kahve ve çeşitli ikramlarda bulundu. Tören sonrası her katılımcıya günün anısına birer defne fidanı ile birer şapka verildi.

Ülkemizde son yıllarda orman yangınlarının giderek artması ile bu proje daha da önem kazandı. Bilindiği gibi kuraklığın en önemli sebeplerinde biri de ormanların yok olması.

“GELECEĞE NEFES" Ağaçlandırma Projesi, genel olarak ülkemizin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevresel farkındalığı artırmak, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek, dikilen fidanların her katmandan insan tarafından sahiplenilmesi yoluyla yeşilin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunulmasını sağlamayı hedefleyen bir sosyal ağaçlandırma projesidir. Bunların yanı sıra, Proje kapsamında dikilen fidanlardan oluşan ormanlar, kampanya kapsamında hedeflenen sosyal faydalarının yanı sıra, dikim yapılan sahanın özelliğine göre;