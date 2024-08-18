Akyazı Şoförler Odasından çifte ziyaret

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Keskin, Hasan Başak, Ercai Pınar ve İrfan Tüysüz, Pamukova Şoförler Odası başkanı Mesut Kiraz ile

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Keskin, Hasan Başak, Ercai Pınar ve İrfan Tüysüz, Pamukova Şoförler Odası başkanı Mesut Kiraz ile 75 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanı Halit Kurtoğlu olduğu halde gittikleri Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Çoğunluğu Akyazı’dan oluşan Sakarya heyeti ilk olarak geçtiğimiz günlerde yapılan seçim sonrası iş başına gelen ve Türkiye Şoförler Federasyonu başkanı seçilen Mehmet Yiğiner’i makamında ziyaret etti ve kendisine “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Türkiye Şoförler Federasyonu başkanı Mehmet Yiğiner’de ziyaret sonrası yaptığı açıklamada yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacağını söyledi.

Heyetinin ikinci ziyaret durağı ise Akyazı olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar oldu. Bayraktar tarafından makamında kabul edilen heyet ziyarette Sakarya’yı konuştular ve çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyaretlerini tamamlayan karma heyet Sakarya’ya geri döndü.