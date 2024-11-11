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  • AKYAZI SANAYİ ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ KILIÇKESER VEFAT ETTİ
Vefat
Giriş Tarihi : 11-11-2024 00:11

AKYAZI SANAYİ ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ KILIÇKESER VEFAT ETTİ

​​​​​​​İlçemiz Boztepe mahallesi halkından merhum Ali Kılıçkeser'in Oğlu, Ömer, merhum Kazım, Fikri, Mehmet ve Mustafa Kılıçkeser'in Kardeşleri, İsmail Sefa Kılıçkeser'in Babası Akın Curoğlu'nun

AKYAZI SANAYİ ESNAFLARINDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN ZEKİ KILIÇKESER VEFAT ETTİ

İlçemiz Boztepe mahallesi halkından merhum Ali Kılıçkeser'in Oğlu, Ömer, merhum Kazım, Fikri, Mehmet ve Mustafa Kılıçkeser'in Kardeşleri, İsmail Sefa Kılıçkeser'in Babası Akın Curoğlu'nun Kayınpederi Sanayi sitesi esnaflarından emekli Öğretmen Zeki Kılıçkeser vefat etti.

Merhum Zeki Kılıçkeser’in cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI

Oğlu İsmail Sefa Kılıçkeser 0533 255 88 20

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