Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Akyazılılarla tanıştı.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, önce birbirleri ile sonra da Kaymakam, Belediye başkanı, Adli ve Güvenlik güçlerinin yetkilileri ve Daire Müdürleri ile tanıştı.

Tanışma toplantısı R.T.E. Spor Kompleksinde yapıldı. “İlk Ders Etkinliği” ismi verilen toplantının Moderatörlüğü Sağlık Fakültesi Dekanı ve M.Y.O. Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylı tarafından yapıldı.

Düzenlenen bu program, öğrencilerin okullarına ve arkadaşlarına uyumları, eğitim ve öğretim görecekleri İlçenin üst düzey yöneticileri ile tanışmalarına fırsat vermesi bakımından güzel bir düşünce olarak değerlendirildi.

Düzenlenen tanışma toplantısına İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Emniyet Müdürü Güven Alan, Jandarma Komutanı Sinan Gönaylı, Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak, Öğretim görevlileri ile Öğrenciler katıldı.

Toplantıda Kaymakam ve Belediye başkanı birer konuşma yaptılar ve öğrencilere ve bu yıl ilk kez Akyazı’ya gelerek öğrencilere ders verecek olan akademisyenlere “hoş geldiniz” dediler. Söz alıp konuşan öğrencilerde isteklerini ve Akyazılılardan beklentilerini dile getirdiler. Düzenlenen toplantı için ve toplantıya katılanlara teşekkür ettiler.

Toplantıyı yöneten Fakülte Dekanı ve M.Y.O. Müdürü Prof. Dr. Azize Alaylıda hem katılanlara, hem konuşmacılara, hem de toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve yeni eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulundu ve tanışma toplantısının sonunda da katılan üst düzey yöneticilere de birer çiçek takdim etti.