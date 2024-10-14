Akyazı Polisi KYK yurdu civarında Huzur ve güven uygulaması

​​​​​​​Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler KYK yurdunda kalan öğrencilerin güvenliklerine yönelik KYK yurdu civarında asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler KYK yurdunda kalan öğrencilerin güvenliklerine yönelik KYK yurdu civarında asayiş ve trafik denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur ve güven için dedikleri uygulama asayiş ve trafik ekiplerince gerçekleştirildi. Uygulamada çok sayıda aracın kontrolü yapıldı ve eksik evrakı olan sürücülere para cezası kesildi.

KYK yurduna giden cadde üzerinde de ayrıca yaya olarak gezen şahıslarında kimlikleri kontrol edildi.

Bu tür uygulamaların bundan sonra da sıklıkla yapılacağı öğrenirken, KYK Yurdunda kalan özellikle kız öğrencilerde yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını söyleyerek Emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.