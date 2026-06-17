AKYAZI PARİS ORTAOKULUNDA  İLGİ GÖREN KERMES

​​​​​​​Akyazı Paris Ortaokulunda düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Okul Müdürlüğü ve okul aile birliği işbirliği ile düzenlenen kermeste yok yoktu.

Akyazı Paris Ortaokulunda düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Okul Müdürlüğü ve okul aile birliği işbirliği ile düzenlenen kermeste yok yoktu. Çeşitli giysiler, ayakkabılar, yufka börek çeşitleri, pasta, börek, pamuk helva, mısır patlağı, tavuklu ve kavurmalı pilav ve dondurma satışa sunuldu.

Velilerin halk ve esnaftan topladığı ve okula gelir sağlamak ve okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere satışa sunulan eşya ve yiyecekler kısa zamanda tükendi.

Okul Müdürü Muammer Yücel elde edilen geliri yan tarafımızda yapımı tamamlanan yeni okulumuza taşınacağız ve yeni okulun ihtiyaçlarını karşılayacağız dedi ve kermeste görev alan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okul aile birliği üyeleri ile Akyazı esnafına teşekkür ederim dedi.

Kermes süresince çalınan hareketli müzikle de öğrenciler ve bazı davetliler mahalli oyunlar oynayarak kermese renk kattılar.