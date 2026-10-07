Akyazı Öğretmenevi güçlendirilmesi devam ediyor

​​​​​​​Uzun zamandan beri olası bir depremde yıkılabilir endişe nedeniyle kapatılan ve o günden beri hiçbir olumlu adım atılmayan ve kapatılması nedeniyle öğretmenlerin İlçe

Uzun zamandan beri olası bir depremde yıkılabilir endişe nedeniyle kapatılan ve o günden beri hiçbir olumlu adım atılmayan ve kapatılması nedeniyle öğretmenlerin İlçe merkezindeki kahvehanelere dağılması nedeniyle de büyük tepki çeken Akyazı Öğretmen evinde nihayet güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Canda sürmekte olan güçlendirme çalışmalarını izlemek için çalışma mahalline giderek çalışmayı yürütmekte olanlarla geniş kapsamlı bir görüş alışverişi yaptı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Can, sürmekte olan inşaatın bir an önce tamamlanması ve öğretmenlerimizin hizmetine açılmasını çalışmayı yapanlardan istedim dedi.