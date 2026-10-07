Kaymakam’dan Hayvan bakım evinde inceleme

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdüresi Pınar Dönmez Akyazı belediyesi tarafından yaptırılarak hayata

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdüresi Pınar Dönmez Akyazı belediyesi tarafından yaptırılarak hayata geçirilen ve çok sayıda can dostlarının barındırıldığı barınağa giderek incelemelerde bulundular.

Bu ziyarete ev sahipliği yapan Belediye başkanı Bilal Soykan, bakım evimizde can dostlarımızın bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak da Veteriner İşleri Müdürümüz Leyla Coşkun’dan gerekli bilgileri aldık dedi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Bu bakım evinde verdiğimiz hizmetleri aksatmadan sürdüreceğiz, bu konuda tüm kuruluş ve kurumlarımızdan can dostlarımızın yaşam koşullarını daha da iyileştirme adına işbirliği ve destek istiyoruz”