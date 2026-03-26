Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Savaş’tan Seri ziyaretler

Muhtarlar Derneği Başkanı Savaş ilk ziyaretini beraberinde Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı ile birlikte yaptı ve bu ziyareti Sakarya Bölgesi Otoban Trafik Sorumlusu Jandarma Üsteğmen Onur Özay’a yapıldı.

Dernek başkanı Ahmet Savaş, hem kendisine hem de Jandarma teşkilatına başarı dileklerinde bundu.

Üsteğmen Onur Özay’da yapılan ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ve iyi dilekleri kabul ettiğini ifade etti.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı yönetiminin ikinci ziyaret durağı Akyazı’ya SEDAŞ İşletme Müdürü olarak yeni atanan Enes Alanur oldu.

Alanur’u Makamında ziyaret eden Dernek Başkanı ve yönetimi yeni Müdüre “İlçemize hoş geldiniz” dediler ve başarı dileklerinde bulundular.

SEDAŞ İşletme Müdürü Enes Alanur’da yapılan ziyaret için Muhtarlara teşekkür etti ve birlikte çalışıp Akyazı’ya birlikte hizmet götüreceğiz dedi.