YÜZLERCE UMRECİ DOLANDIRILDI. BİR ÇOĞU KUTSAL TOPRAKLARDA MAHSUR KALDI

Merkezi İstanbul’da olan ve İlimiz merkez ve Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerimizden vatandaşları Hac ve Umre’ye götüren Firma’nın sahibi ortadan kaybolunca Umre hayali olan 2 bine yakın kişi dolandırılmış oldu ve bunlardan umrede olan bir gurup orada çaresiz ve parasız kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezi İstanbul’da olan bir Umre- Hac şirketi Şevval Umresi kapsamında yaklaşık 2 bin kişiden günler öncesinden para topladı. Umre hayali ile heyecan içinde bekleyenler yolculuk tarihi gelip çattığında şirket Sahibi Ümit S.ve bazı ortaklarının telefonlarını kapatıp ortadan kaybolduğu iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Umre hayalleri suya düşen mağdur vatandaşlar soluğu savcılık ve emniyette alırken Şirketin Sakarya Şubesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “şirket Merkezi ve firma sahibi ile ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Umre organizasyonları şu an gerçekleştirilememektedir. Bu süreçte bizler de mağdur durumdayız. Hukuki süreç başlatılmasını rica ediyoruz.” Denildi.

Diğer 14 gün için kişi başına bin 300 Dolar civarında para aldığını ifade eden mağdurlar 20 gün için bu firmaya 1 yüz dolar ödeme yaptıklarını belirterek “Bugüne kadar sorun olmamıştı. Ama bizler mağdur olduk. Şikayetçiyiz. Firma sahibinin yurt dışına kaçtığı şeklinde duyumlar alıyoruz. Biz umreye gidemedik. Bir de Umrede olanların uçak biletlerinin alınmadığını ve orada mağdur kaldıkları söyleniyor. Yani Mağduriyet büyük “ dediler.

İlçemiz Akyazı ve Karapürçek İlçesinden dolandırılan çok sayıda Umreci vatandaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Savcılığa giderek şikayette bulundular.

Sakarya’da yaklaşık 2000 kişinin “umreye götürme” vaadiyle dolandırıldığı Elham Tur Hac & Umre Turizm Şirketi sahibi Ümit Sekmen yeni bir video yayımlayarak açıklamalarda bulundu.



Sekmen, “Kaçmadım tehdit edildiğim için gitmek zorunda kaldım.” dedi.