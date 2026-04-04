KÜÇÜK YÜREKLERDEN BÜYÜK DAYANIŞMA: HARÇLIKLARINI KIZILAY’A BAĞIŞLADILAR

​​​​​​​Akyazı Türk Kızılay Şubesi, anlamlı bir bağışa daha tanıklık etti. TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 5/D sınıfı öğrencilerinden İsmail Aras İnam ve sınıf arkadaşları, kendi aralarında topladıkları harçlıklarını Kızılay’a bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Bu anlamlı bağışın ardından, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, Kadın Kolları Başkanı Sevinç Yiğit ve yönetimi ile birlikte okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul yönetimi de ziyaret edilerek, Okul Müdürü Yunus Birincioğlu ile görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede öğrencilerin sergilediği örnek davranıştan duyulan memnuniyet dile getirilirken, eğitimin sadece akademik değil aynı zamanda değerler eğitimi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerin duyarlılığı ve paylaşma bilinci takdirle karşılanırken, bağışın toplumda iyiliğin yayılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu yaptığı açıklamada,

“Minik yüreklerin büyük iyiliklere vesile olduğu bu anlamlı davranış bizleri son derece mutlu etti. Kendi harçlıklarından fedakârlık ederek ihtiyaç sahiplerine umut olan evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bu güzel örnek, dayanışma ruhunun en saf halidir. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, öğrencilere sağlıklı beslenme vurgusu ile çeşitli hediyeler takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.