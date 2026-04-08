Bayraktar ve Meydan Çiftçilerle bir araya geldi

Akyazı Ziraat Odası başkanı ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar ve İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Ticaret Borsasın salonunda birlikte düzenledikleri toplantıda çiftçilerle bir araya geldiler ve toplantıya katılan üreticilere de verdikleri bilgilerle yol gösterdiler.

Konuşmacıların haricinde Akyazı Muhtarlar Derneği ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş başta olmak üzere, Mahalle Muhtarları, Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziraat Odası delegeleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü olarak da tam kadro katıldıkları bu toplantıda çiftçilere “Kırsalda bereket küçük başa destek” projesinden, kahverengi kokarcayla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modellerine ve reçete sistemi ile Bitki Koruma, Ürün Uygulama belgesi, tarımda bilinçli ve kayıtlı ilaç kullanıma kadar çeşitli konularda bilgiler verildi.

Yapılan toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe Tarım Müdür Veysel Meydan ve Akyazı Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, bu tür bilgilendirme toplantılarının bundan sonrada devam edeceğini söylediler ve katılımcılara teşekkür ettiler.