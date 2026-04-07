Oda başkanlarından ziyaret

​​​​​​​Akyazı’ya yeni atanarak görevine başlayan V ergi Dairesi Müdürü İbrahim Köylüyü Akyazı’daki Oda başkanları ziyaret etti.

Vergi Dairesi Müdürünün makam odasında gerçekleşen ziyarete Akyazı Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir katıldılar.

Oda başkanları yeni Akyazı Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Köylüye “Hoş geldiniz” dediler ve başarı dileğinde bulundular.

Vergi Dairesi Müdürü de yapılan ziyaret için Oda başkanlarına teşekkür etti.