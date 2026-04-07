Akyazı Alaağaç Mahalle Muhtarı KaracanTeşekkür etti

Akyazı Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan, Mahallelerinden geçmekte olan Alağaç deresinin ıslah ve dere içi temizleme çalışması başlatıldığını söyledi ve bu çalışmayı başlatan ve başlamasına vesile olanlara teşekkür etti.

Alaağaç deresinin önemli bir dere olduğunu ifade eden Muhtar Karacan, yağışlı havalarda taşan derenin ıslah edilmesi ve içinin temizlenmesi sonrasında Mahalle halkı olarak olumsuz etkilerinden arınacaklarını söyledi ve çalışmaların kısa zamanda b itirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.