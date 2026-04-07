Kızılay Akyazı Şubesinin Misafiri Ankara’dan

Kızılay Akyazı Şubesinin Ankara’dan misafiri vardı. Kızılay Genel Sekreter yardımcısı Şükrü Can, Afet ve Toplum

Kızılay Akyazı Şubesinin Ankara’dan misafiri vardı. Kızılay Genel Sekreter yardımcısı Şükrü Can, Afet ve Toplum hizmetleri Genel Müdürü Nurdal Durmuş Akyazı’ya gelerek Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan Şubenin çalışmaları ile ilgili olarak geniş bilgiler aldılar.

Gelen misafirler aldıkları bilgilerin yanı sıra Şubeye ait olan tesisleri de bizzat yerlerine gidip gezdiler ve bilgi dağarcıklarını doldurup Ankara’ya geri döndüler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, yapılan ziyaretin kendilerini memnun ve mutlu ettiğini belirtirken, bu tür ziyaretler hizmet kalitemizi arttıracaktır açıklaması yaptı v e gelen misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette bazı yöneticilerde hazır bulundular.