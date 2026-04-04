Sağlıkçıların gülen yüzleri Akyazı Çarşı İçindeki vatandaşa yansıdı

Akyazı Kaymakamlığının riyasetinde Belediye başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Uygulamalı Bilimler Öğrenci topluluğu ve Öğrenci Hemşireler bugün sokağa indiler Akyazı çarşı içinde stantlarını açtılar, onlar gülen ve yardımsever yüz ve tavırları çarşı içindeki esnaf ve o anlarda çarşı içinden geçmekte olan vatandaşlara yansıdı ve onlarda mutlu oldular.

Çarşı içindeki stantlarda görev alanlar vatandaşların boy, kilo ölçümlerini yaptılar, tansiyonlarını ölçtüler, tens aletinin nasıl kullanılacağını öğrettiler. Sağlık vatandaşlarda yine çarşı içinde stant açan ve bağış toplayan Kızılay’a kan bağışında bulundular. Kızılay’ın kan bağış toplanmasına öğrenciler destek verdiler. Ayrıca sağlıkçılar vatandaşın sorduğu bütün soruları yanıtladılar. Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ve Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’da kan bağışlayan vatandaşlarla tek tek konuştular ve kendilerine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Düzenlenen etkinliğin bir sahibi de kendisi olan ve düzenlenen etkinliğe de eşi Dilek Soykan ile birlikte katılan Belediye başkanı Bilal Soykan, açılan stantları gezdi öğrenci ve yetkililerde geniş bilgiler aldı. Bol bol resim de çektirdi ve etkinliğin güzelliğinden bahsederek, her yıl devam ettireceğiz açıklaması yaptı.

Sağlık İlçe Müdürü Uzm. Doktor Şeyda Tok ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı yaptıkları ortak açıklamada bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik için desteklerini esirgemeyenlere ve stantlara adeta akın akın gelen Akyazılılara teşekkür ediyorum dedi ve bu geleneğimiz artık geleneksel hale gelmiştir açıklaması yaptı. Sahaya İlçe Sağlık olarak tam kadro ile indiklerini de sözlerine ekledi.