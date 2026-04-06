  • Anasayfa
  • Akyazı Güncel
  AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONRALP ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU  EĞİTİMİ
Giriş Tarihi : 06-04-2026 19:13

AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KONRALP ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU  EĞİTİMİ

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü her yıl düzenlediği uyuşturucu  ile mücadele kapsamındaki eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre  Bu yılki eğitim Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Öğrencilerine olacak.

Eğitimi verecek olan konuşmacılar Sakarya Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Genç, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok ve Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık

Eğitim  8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13.30 da Akyazı Sosyal gelişim Merkezinde yapılacak.

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: