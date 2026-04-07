İlçe Tarım Müdürü Meydan Üretim tesisini ziyaret etti

Akyazı İlçenin çalışkan v e başarılı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı’ya bağlı Vakıf Mahallesinde kurulu bulunan ve üretim yapmakta olan istiridye mantarı üretin tesislere giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, tesis sahiplerinden de üretimle ilgili gerekli olan bilgileri aldı.

Tesisin yeni ve güzel bir tesis olduğunun altını çizen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, böyle tesislerin İlçemizde kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra da tesis sahiplerine üstün başarı dileklerini iletti.

İstiridye mantarı nedir

Bu mantar (pleuratus ostreatus) yaygın olan yenilebilir özelliği bulunun bir mantar türüdür. İlk kez Almanya’da 1.dünya savaşı sırasında geçim sağlamak amaçlı olarak ekimi yapılmıştır. Şu anda dünya çapında ticari bir besin olarak üretilmektedir.

Bu mantar nasıl tüketilir

İstiridye mantarı yoğun etsi dokusu ve aromasıyla en lezzetli kültür mantarlarından biridir ve asla çiğ tüketilmemelidir. En yaygın yeme şekilleri “yüksek ateşte tavada soteleme, tereyağlı kavurma, ızgara veya pane (kızartma) yöntemleridir. Bıçak değdirilmeden elle parçalanarak sote yapılarak yenmesi en tercih edilenidir.

Fiyatları nedir

Perakende olarak marketlerde 200-350 Gr. paketlerde kilogramı 200-350 Tl. arasındadır. Toptan alım ve satımlarda ise bu fiyat 110-160 lira arasındadır.