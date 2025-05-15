AKYAZI KIZ İMAM HATİP ORTAOKULU  ÖĞRECİLERİNİN KURAN-I KERİMİ ÖĞRENME SEVİNCİ

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokul bölümünde 5 . Sınıf öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i öğrenen öğrenciler için anlamlı bir merasim düzenlendi.

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kur’an-ı Kerim’i Öğrenen Öğrenciler İçin Anlamlı Merasim Düzenlendi

Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokul bölümünde 5 . Sınıf öğrencileri arasında Kur’an-ı Kerim’i öğrenen öğrenciler için anlamlı bir merasim düzenlendi. Gerçekleştirilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hasan CAN da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Merasim, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Ardından öğretmenler, öğrencilerin gösterdiği azim ve gayreti takdir eden konuşmalar gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan CAN yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’in önemine vurgu yaparak öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Program sonunda öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Veliler de bu özel günde çocuklarının heyecanına eşlik ederek gurur dolu anlar yaşadı.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.