Akyazı İlçe Tarım Üreticilerle haftada bir gün buluşuyor

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünün her hafta da bir gün üreticilerle yapmakta olduğu bilgilendirme buluşmasının bu sefer ki adresi Şerefiye Mahallesi oldu.

Tarım Müdürü Veysel Meydan beraberinde çalışma arkadaşları olduğu halde gittiği Şerefiye Mahallesinde buluştuğu çiftçilerle Müdürlük olarak yaptıkları çalışmaları anlatmanın yanı sıra kahverengi kokarca zararlısı ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusu, Genel Tarım Sayımı ve ÇKS işlemleri ile ilgili de bilgilendirme yaptılar.

Bu ziyarette Mahalle Muhtarı Mehmet Menteş ve azaları misafirlerine ev sahipliği yaptılar.

Bu ziyarette konuşan İlçe Tarım Müdürü konuşmasında Bakanlık olarak Türkiye genelinde zirai dondan etkilenen tarım sigortası bulunmayan, ancak ÇKS sistemine kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221milyon lira ödeme yapılmaya başlandığını da açıkladı ve üreticilerimizin emeklerini koruyarak yine Bakanlık olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği devam ettirdiklerini belirterek konuşmasını tamamladı.