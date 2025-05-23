Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Yol kontrollerine başladı

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Jandarma ile işbirliği yaparak yaklaşmakta olan kurban bayramı nedeniyle artan hayvan hareketliliği nedeniyle İlçeye giriş ve çıkışlarla

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Jandarma ile işbirliği yaparak yaklaşmakta olan kurban bayramı nedeniyle artan hayvan hareketliliği nedeniyle İlçeye giriş ve çıkışlarla Kuzey Marmara Otoyol girişinde denetimlerine başladı.

Veteriner sağlık raporları ile birlikte İlçeye giriş yapacak olan hayvanların kulak küpeleri ve sağlık durumları kontrol edilerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için çalışma başlattıklarını söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gerek kendi teşkilat men suplarının ve gerekse işbirliği içinde olduğumuz Jandarmamızın özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüklerini söyledi.