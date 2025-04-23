AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’IN 23 NİSAN MESAJI

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın mesajı şöyle:

“Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın mesajı şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözüyle şekillenen bu adım, milli iradenin hâkim olduğu yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

TBMM'nin açıldığı tarihin özellikle bir Cuma günü seçilmesi tesadüf değildir. O günün bereketinden, dualarından ve milletin manevi gücünden istifade edilmek istenmiştir. Tüm yurtta Kur'an-ı Kerim okunarak hatimler yapılmış, camilerde salavatlar getirilmiştir. Ayrıca Meclis önünde yapılan dualar ve kesilen kurbanlar eşliğinde, Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

İşte bu ruh; vatan ve millet sevgisinin, bayrak aşkının ve bağımsızlık tutkusunun bir ifadesidir. Bu dirilişin adı; birlik ve beraberlik, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Egemenlik, bağımsızlık, barış ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarıdır.

23 Nisan, sadece geçmişin hatırlanması değil, aynı zamanda geleceğin inşasıdır. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olmasıyla, bu gün; sevgiyi, barışı ve umudu temsil etmektedir. Bu bayram milletimizin çocuklara duyduğu güvenin ve sevginin en güzel ifadesidir.

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım;

Geleceğimizi teminatı çocuklarımızı bilgiyle, değerlerle ve cesaretle donatmak bizim en önemli görevimizdir. Bu kutsal görevde gösterdiğiniz emek ve özveri için sizlere yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili Çocuklar, Değerli Gençler;

Sizler, bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Gözlerinizdeki umut, yüreğinizdeki sevgi ve coşku, yarının Türkiye'sini şekillendirecek en büyük güçtür. Bayramınızı kutluyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Hasan CAN

AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ