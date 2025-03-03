AKYAZI DA FUTSAL SALON TURNUVASINA REKOR KATILIM

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları 2. Küme Futsal Müsabakaları nefesleri kesti.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Okul Sporları 2. Küme Futsal Müsabakaları nefesleri kesti.

Akyazı Cevat Ayhan Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Akyazı’nın güzide okullarından görevli öğretmenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne olan final maçlarında kazanan takımlar sevinirken mağlup olan takımlar üzüntülerine hakim olamadılar.

Okullarını desteklemek için tribünde yerlerini alan çok sayıda öğrenci ve spor severler salonu tıklım tıklım doldurdular.Gençlerin coşkusu ile karnaval havasına bürünen Cevat Ayhan Spor Salonu unutulmaz tarihi anlara şahit oldu.

Bu yıl rekor katılımın olduğu müsabakalara 4 farklı daldan katılan 42 okul ve 504 sporcu dereceye girmek için ter döktü. Dereceye giren takımlara İlçe Protokolünün de katıldığı organizasyonda kupa ve madalyalar takdim edildi.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kasım Adem Altun turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi;

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla Okul Sporları 2. Küme Futsal Müsabakaları düzenlendi. Önceliğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturup, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve bu bağlamda gençlerimizin fiziken ve ruhen geleceğe hazırlayarak sağlam bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin bir parçası olan sportif faaliyetlere her zaman destek vereceğiz.

Organizasyonun yapılmasında bizlere destek veren; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil BOZ, Akyazı Kaymakamı Sayın Mustafa İkbal EŞKİ, Akyazı Belediye Başkanı Sayın Bilal SOYKAN, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Hasan CAN, Gençlik Merkezi Müdürü Recep KODALAK , Tesis Yöneticilerimiz Ertuğrul SAYILI, Fatih ÖZDAĞ, Yunus İzzet YAĞCI ve Çalışma Arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililer, Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri tarafından verildi.

FUTSAL KÜÇÜK ERKEKLER TURNUVA SIRALAMASI

1.AKYAZI İMAM HATİP ORTAOKULU

2.ALİ ALTIPARMAK ORTAOKULU

3.KABAKULAK AKV ORTAOKULU

3.PARİS ORTAOKULU

FUTSAL YILDIZ ERKEKLER TURNUVA SIRALAMASI

1.ATATÜRK ORTAOKULU

2.İNÖNÜ ORTAOKULU

3.AKŞEMSETTİN ORTAOKULU

3.CUMHURİYET ORTAOKULU

FUTSAL GENÇ KIZLAR TURNUVA SIRALAMASI

1.AKYAZI ANADOLU LİSESİ

2.İŞMONT HALİL BİLDİRİCİ MTAL

3.ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT ANADOLU LİSESİ

3.AKYAZI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

FUTSAL GENÇ ERKEKLER TURNUVA SIRALAMASI

1.AKYAZI ANADOLU LİSESİ

2.KONURALP ANADOLU LİSESİ

3.AKYAZI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

3.ÖZEL AKYAZI SINAV ANADOLU LISESI