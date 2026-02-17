Akyazı belediyesi ramazan ayına hazırlanıyor

​​​​​​​Akyazı belediyesi de Perşembe güne başlayacak olan ramazan ayı münasebetiyle çarşı içinde hazırlıklara başladı.

Akyazı belediyesi de Perşembe güne başlayacak olan ramazan ayı münasebetiyle çarşı içinde hazırlıklara başladı.

Çarşı içini rengarenk ışıklarla donatan ve yine çarşı içinde vatandaşlardın yapılacak olan etkinlikleri daha rahat izlemeleri için her türlü çalışmalar yapan Akyazı belediyesi, bu çalışmaları da iki başkan vekili ve Zabıtayla birlikte yürütüyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan, ramazan ayı münasebetiyle başlattığımız çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Amacımız değerli vatandaşlarımızın yapılacak olan etkinlikleri daha iyi izleme imkanı yaratmak ve ramazan ayımızı da adına yakışır biçimde yaşamaktır açıklaması yaptı.