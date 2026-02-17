AKYAZI’DA ÖSEL PROJESİNDE 2. DÖNEM BAŞLADI

Akyazı’da Kısa adı Ösel olan ve ilki geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Öğrenci, Sanayici el ele” projesinde 2. Yıl yeniden başladı.

Akyazı İlçe milli Eğitim, Belediye ve Bazı Sanayi Kuruluşları yöneticileri iş birliği ile hayata geçirilen proje ile İlçedeki Orta okul öğrencileri arasından seçilen 10 ar kişilik guruplarla proje paylaşları olan sanayicilerin iş yerleri üretim sırasında ziyaret edilerek tanıtım yapılıyor ve de öğrenciler bazı uygulamalara katılma şansı buluyor.

Bu yıl ilk ziyaretler Atatürk Orta okulu Koçkar Makine Sanayiine, ve İnönü Orta Okulu da A1 Kimya yapı kimyasalları tesislerine gerçekleşti.

Ziyaretler sırasında tesis yetkilileri tarafından karşılanan öğretmenleri ve öğrencileri fabrikalarını tanıttılar. Fabrikada üretilen ürünleri ve ihracatları konusunda bilgilendirildiler daha sonra da fabrika gezilerek çalışmaları yerinde izlediler. Öğrenciler ayrıca tehlikesi olmayan bazı uygulamaları bizzat kendileri yaptılar.

Proje babası Akyazı’lı iş adamı Ali Koç olan ÖSEL ve proje paylaşlarından oluşan bir gurup sanayici Geçtiğimiz yıl İl Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret ederek projeyi tanıtmış ve kendisinden destek istemişti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ın projeyi uygun bulmasının ardından sanayiciler ve okullar uygulamaya başlamışlardı.

ÖSEL projesi, sanayiciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini güçlendirerek, mesleki eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu proje sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirerek okullarından daha donanımlı bir şekilde mezun olacaklar.