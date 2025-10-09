Akyazı Belediyesi’nin 2026 bütçesi 1 milyar 190 milyon lira

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2026 yılı bütçesi 1 milyar 190 milyon lira olarak onaylandı. Oy birliği ile belirlenen bütçenin Akyazı’ya hayırlı olmasını dileyen

Akyazı Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Filistin bayrakları ile donatılan meclis salonunda İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırım belediye meclisi tarafından lanetlendi.

10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bugün İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yıl dönümü. Dünyanın gözü önünde, Filistin topraklarında yıllardır süregelen bir zulüm, bir insanlık dramı yaşanıyor. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar bombalar altında can veriyor; şehirler yıkılıyor, camiler, okullar, hastaneler hedef alınıyor” dedi.

Başkan Soykan, “ Bu acı tablo karşısında susmak, görmezden gelmek, yalnızca zalimin cesaretini artırır. Bizler, adaletin ve insanlığın yanında durmakla yükümlüyüz. Çünkü Filistin’de olan, sadece Filistin halkının değil, insanlığın ortak sınavıdır. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosuna yönelik düzenlenen saldırı, İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir” diye konuştu.

Soykan, “ Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Bu onurlu mücadeleyi sergileyen tüm aktivistlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler insanlık adına bu adaletsizliğe karşı asla sessiz kalmayacağız. Barışın, kardeşliğin ve adaletin hâkim olduğu bir dünya için çalışmaya, dualarımızla ve duruşumuzla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin’de hayatını kaybeden tüm masumları rahmetle anıyor, barışın ve adaletin bir gün mutlaka galip geleceğine olan inancımızı yineliyorum. Çünkü; Allah her zaman iyilerin ve doğrunun yanındadır. İyiler mutlaka kazanacaktır. Zalimler için yaşasın cehennem” dedi.

Başkan Soykan’ın konuşmasının ardından AK Partili Meclis Üyeleri Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, Selim Kurt ve Yunus Emre Rençber, MHP’li Meclis Üyesi Murat Öz ve BBP’li Meclis Üyesi Engin Özgür gündem dışı konuşma gerçekleştirdiler. Gündem dışı konuşmalar sonrasında 10 gündem maddesi meclis üyelerince oylandı ve karara bağlandı.

Akyazı Belediye’sinin 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu ise bugün Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Akyazı Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 190 milyon lira olarak onaylandı.

Bütçe ile ilgili açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “2026 yılı bütçemiz hayırlı olsun. Akyazı’mız için gayretle çalışmaya, ilçemizi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.