Akyazı Belediyesi gençleri Teknofest’e götürecek

Akyazı Belediyesi ilçedeki gençleri TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne götürmeye hazırlanıyor.

17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne gidecek olan Akyazılı gençler için katılım için başvurular başladı. Sosyal medya üzerinden toplanacak ilk 100 başvuru sahibi öğrenci 17-21 Eylül tarihleri arasında otobüslerle TEKNOFEST’e götürülecek.

Gençlerin teknolojiye, bilime ve yeniliğe olan ilgilerini artırmanın en önemli önceliklerinden bir tanesi olduğunu belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “TEKNOFEST gençlerimizin milli teknoloji hamlesini yerinde görmesi, ufuklarını genişletmesi ve yeni ilhamlar kazanması için çok büyük bir fırsat. Biz de belediye olarak öğrencilerimizi bu büyük festivale ücretsiz ulaştırarak onların hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Gençlerimizin TEKNOFEST’te en verimli şekilde vakit geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz ” dedi.

TEKNOFEST 2025’e katılmak isteyen öğrenciler için açıklanan başvuru şartları ise şu şekilde;

- Başvurular “bilalsoykantr” ve “akyazibld” instagram hesaplarına mesaj ya da yorum yolu ile yapılacak.

- Başvuru yapan ilk 100 öğrencinin başvuruları kabul edilecek.

- 18 yaşın altındaki öğrenciler için Veli İzin Belgesi talep edilecek.

- 14-21 yaş arasındaki gençler başvurabilecekler.