Akyazı Altındere'de yaşayan Çepnioğlu’ndan Kızılay’a Anlamlı Bağış  

​​​​​​​Akyazı’nın Altındere Mahallesinde ikamet etmekte olan Orhan Çepnioğlu isimli bir hayırsever 280 bin lira değerinde içinde televizyonun dışında herşeyin olduğu

Akyazı’nın Altındere Mahallesinde ikamet etmekte olan Orhan Çepnioğlu isimli bir hayırsever 280 bin lira değerinde içinde televizyonun dışında herşeyin olduğu sıfır çekme karavanını satıştan elde edilecek olan parası GAZZE’ye gönderilmek üzere Kızılay Akyazı Şubesine bağışladı.

Yardımı gerçekleştiren Orhan Çepnioğlu, maddi manevi bütün imkanlarımızla GAZZE’ye destek olmalıyız. Ben imkanları yerinde olan herkesi GAZZE’ye bağış yapmaya destek olmaya davet ediyorum dedi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu değerli hemşerimiz ve bağışçımız Orhan Çepnioğlu’na bağışı için teşekkür ediyorum. Satışından elde edeceğimiz parayı hiç zaman geçirmeden GAZZE’ye göndereceğiz açıklaması yaptı.